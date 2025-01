Mercato - OM : Longoria trahi par une vieille connaissance ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria n’a jamais caché son affection pour la Juventus où il a effectué trois saisons en tant que directeur du recrutement de 2015 à 2018. L’actuel président de l’OM entretient de bonnes relations avec la Vieille Dame. Cependant, la Juve préparerait un vilain tour à Longoria dans le feuilleton Renato Veiga qui tournerait en faveur du club bianconero.

L’espace de trois ans, après avoir été recruteur à l’Atalanta et avoir endossé le costume de directeur du recrutement à Sassuolo, Pablo Longoria a disposé du même rôle dans l’un des plus gros clubs du football italien : la Juventus entre 2015 et 2018. En interview pour Le Figaro courant 2023, celui qui est devenu directeur sportif du Valence CF et de l’OM avant de bénéficier du poste de président depuis l’hiver 2021, Longoria assurait que son expérience à la Juve lui a permis de faire grimper son niveau d’exigence et respect. « La Juventus a marqué notre vision du football […]. Avec de l'exigence, mais surtout le respect des positions de chacun et des autres ».

Ayant particulièrement apprécié son temps à la Juventus, avec qui il a notamment fait affaire dans le dossier Arkadiusz Milik, Pablo Longoria verrait le pensionnaire de Serie A lui jouer un sale tour dans le feuilleton Renato Veiga. Le latéral gauche et piston portugais de 21 ans est sur le point de quitter Chelsea et la presse s’accordait dernièrement à dire que l’OM était sur les rangs. Ce jeudi, L’Équipe est même allé plus loin en assurant que les dirigeants marseillais faisaient de Veiga la recrue idéale dans le secteur défensif pour cette fin de mercato d’hiver.

Cependant, la Juventus aurait grillé la priorité à l’OM dans cette course à la signature de Renato Veiga. Un prêt payant sec de six mois contre la somme de 5M€ aurait été convenu entre les dirigeants de Chelsea et leurs homologues turinois sans l’inclusion d’une option d’achat selon le journaliste Fabrizio Romano. Reste à savoir si l’OM attendra le mercato estival pour retenter sa chance dans le dossier Renato Veiga.