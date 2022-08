Foot - Mercato - Manchester United

Une offre de dernière minute pourrait tomber pour Cristiano Ronaldo

Publié le 30 août 2022 à 21h30 par Bernard Colas

À deux jours de la fermeture du marché des transferts dans la plupart des championnats européens, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Le Portugais espère pourtant quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions cette saison, mais cela pourrait encore se décanter.

À 37 ans, Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Depuis le début de l’été, le Portugais se cherche un nouveau club afin de participer à la Ligue des champions, mais Jorge Mendes, son agent, peine à trouver la bonne destination. Il y a pourtant urgence puisque le mercato fermera ses portes dans la plupart des pays européens ce jeudi, alors que la situation de CR7 à Manchester United ne s’arrange pas pendant ce temps. Le quintuple Ballon d’Or a débuté les deux dernières rencontres des Red Devils sur le banc. Qui pourrait alors relancer son avenir ?

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

Alors que la piste OM a rapidement été refroidie par Pablo Longoria, le Sporting CP et le Napoli apparaissaient ces derniers jours comme les deux principales options pour Cristiano Ronaldo en cas de départ de dernière minute. Jorge Mendes aurait en effet approché l’écurie italienne pour son client, proposant de trouver un point de chute à Victor Osimhen pour faire de la place à l’ancienne star du Real Madrid, tandis que l’écurie portugaise rêverait de rapatrier son ancien joueur. Mais depuis, la presse italienne a refroidi la piste napolitaine, tandis que selon The Times , Ruben Amorim aurait menacé de démissionner de son poste d’entraîneur du Sporting en cas de retour de Cristiano Ronaldo.





Mercato - OM : L'incroyable réaction de Longoria face à la rumeur Cristiano Ronaldo https://t.co/NdI2NNAN54 pic.twitter.com/2XrKyTpjSa — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

« À la dernière minute le jour de la deadline, Mendes pourrait aller voir United avec une offre »

Le feuilleton Cristiano Ronaldo peut-il alors évoluer avant jeudi soir ? Journaliste à Sky Sports , Kaveh Solhekol estime que du mouvement est possible dans les tout derniers moments du mercato. « Je pense qu'il y aura des options pour Ronaldo, mais on ne sait pas encore s'il restera à Manchester United. Son agent, Jorge Mendes, est très occupé à cette période de l'année et tente de lui trouver un nouveau club. On parle beaucoup de Naples, du Sporting CP, de l'Atletico de Madrid et de Chelsea. De ce que je crois savoir, il y a un scénario dans lequel United reçoit une offre très tard dans le mercato. Ce n'est pas certain à 100%, mais à la dernière minute le jour de la deadline, Mendes pourrait aller voir United avec une offre, par exemple Chelsea, et faire valoir financièrement qu'il n'est pas logique de garder un joueur qui, selon Erik Ten Hag, ne commencera pas beaucoup de matchs », confie-t-il.

Cristiano Ronaldo devenu indésirable à Manchester United ?