PSG : La confidence de Galtier sur son arrivée dans le projet QSI

Publié le 30 août 2022 à 21h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement choisi par la direction du PSG pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a indiqué qu’il n’avait pas été spécialement surpris qu’un tel projet s’offre à lui et précise même qu’il s’agissait d’une ambition raisonnable vu sa montée en puissance ces dernières années.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité alors que la tendance générale annonçait une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, c’est bien Christophe Galtier qui tenait la corde au sein de la direction parisienne cet été. Et ce dossier s’est concrétisé par une nomination de l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice au Parc des Princes.

Interrogé au micro d’ Europe 1 lundi, Galtier s’est longuement confié sur cette arrivée au PSG, indiquant que ce type de challenge était dans ses projets et n’a pas spécialement constitué une grande surprise à ses yeux : « Entraîner des joueurs comme Kylian (Mbappé) comme Neymar, comme Leo Messi ou comme Sergio Ramos, je ne l'aurais pas imaginé. Mais au fur et à mesure que ma carrière avançait, du parcours que j'ai pu avoir, c'était une ambition. Ce n'était plus un rêve utopique, c'était une ambition ».

