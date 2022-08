Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier confirme, cet indésirable devrait partir

Publié le 30 août 2022 à 15h15 par La rédaction

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du PSG, Abdou Diallo rechercherait une porte de sortie d’ici le fermeture du mercato. Un temps pisté par l’AC Milan, il aurait désormais la cote en Premier League, où plusieurs clubs se seraient renseignés. Et Christophe Galtier a confirmé des discussions concernant son avenir…

Luis Campos continue son opération dégraissage. En effet, après avoir fait partir Thilo Kehrer en défense centrale, un autre membre de l’arrière-garde parisienne devrait quitter le navire : Abdou Diallo. Un temps pisté par l’AC Milan, l’international sénégalais ne ferait pas partie des plans de Christophe Galtier pour le Paris Saint-Germain. Et le coach parisien a confirmé des discussions…

Mercato - PSG : Galtier se lâche sur le transfert de Fabian Ruiz https://t.co/JYIQXnLsDD pic.twitter.com/NlJkr0XxaF — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

« À l’heure où on se parle, c’est un joueur du PSG »

Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant-match du PSG face à Toulouse, Christophe Galtier est revenu sur la situation actuelle d’Abdou Diallo. « À l'heure où on se parle, c'est un joueur du PSG. Il a une bonne attitude et un bon investissement. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, mais il est disponible pour le groupe et il sera du déplacement à Toulouse ».

Plusieurs clubs de Premier League sur Abdou Diallo