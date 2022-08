Foot - Mercato - Manchester United

Ces révélations hallucinantes sur le calvaire de Cristiano Ronaldo

Publié le 29 août 2022 à 19h35 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club mais manque cruellement d’options pour la suite de sa carrière. Pourtant, son départ serait vu d’un bon œil en interne. La direction mancunienne attendrait désormais une offensive étrangère pour son joueur, très loin de faire l’unanimité dans le vestiaire…

Au cœur des rumeurs depuis le début du mercato estival, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas réglé sa situation alors que la deadline approche. Le Portugais a pourtant été annoncé aux quatre coins de l’Europe grâce à Jorge Mendes, qui a multiplié les contacts tout au long de l’été pour trouver un point de chute à son client, mais aucune piste n’a été concluante. Le PSG, le Real Madrid, l’Atlético, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund n’envisagent pas de se positionner sur l’attaquant de 37 ans, qui veut pourtant changer d’air afin de disputer la Ligue des champions cette saison.

Le départ de Cristiano Ronaldo finalement vu d’un bon œil par la direction

Une position partagée par Manchester United. Au cours des dernières semaines, les Red Devils ont pourtant martelé que Cristiano Ronaldo n’était pas à vendre malgré les rumeurs dont a fait l’objet le Portugais. Une position répétée ce samedi par Erik ten Hag après la victoire des siens contre Southampton. « Nous lui avons donné des minutes de jeu, donc nous voulons qu'il reste , a assuré le Néerlandais. Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, donc nous sommes bien. » Cependant, ESPN révèle ce lundi que des efforts ont bien été faits en coulisse pour trouver un nouveau club à Cristiano Ronaldo, et le départ de ce dernier loin de la Premier League conviendrait aux deux parties. Cependant, malgré ces démarches, aucun point de chute n’a été trouvé pour le quintuple Ballon d’Or, qui fêtera ses 38 ans en février.





Quelle solution pour CR7 ?

ESPN s’interroge alors sur la décision que prendra Manchester United dans les prochaines heures. Face à l’absence de pistes sérieuses, le club décidera-t-il de libérer son attaquant, qui a débuté les deux dernières rencontres sur le banc, comme Arsenal a pu le faire avant avec Mesut Özil et Pierre-Emerick Aubameyang ? Aucune réponse n’est apportée par le média, mais il y a fort à parier qu’une partie du vestiaire serait ravi de voir le numéro 7 plier bagage dès maintenant.

