Réunion au sommet pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 29 août 2022 à 14h10 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo aurait toujours l’espoir de quitter Manchester United d’ici la fin du mercato. Mais à quelques jours de la clôture du marché, le Portugais n’a pas trouvé de porte de sortie, lui qui s’est fait recaler de partout. Sa dernière option serait un retour en Italie du côté de Naples. D’ailleurs, tout pourrait s’accélérer ce lundi…

Désirant absolument jouer la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United dès cet été, un an seulement après son retour. Mais le temps joue contre lui, le mercato fermant ses portes dans quelques jours. Il faut dire que le Lusitanien a toutes les peines du monde à trouver preneur. Son dernier espoir se trouverait à présent en Italie, et à Naples plus précisément.

CR7 à Naples, une opération compliquée

Jorge Mendes aurait d’ailleurs déjà un plan en tête pour qu’une arrivée de Ronaldo à Naples soit possible. Ainsi, l’agent portugais voudrait amener Manchester United à signer Victor Osimhen afin de faire de la place au quintuple Ballon d’Or. Cependant, les Red Devils n’auraient même pas démarré les négociations pour l’attaquant nigérian, eux qui sont sur le point de recruter Antony (Ajax Amsterdam) pour environ 100M€. C’est donc là aussi que ça pourrait coincer. En effet, après une telle signature, il semblerait difficile pour Manchester United de signer un autre gros chèque sur cette fin de mercato. Pour rappel, Naples demanderait au moins 130M€ pour Osimhen.

Réunion ce lundi à Naples