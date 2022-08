Foot - Mercato

Mercato : Nouveau rebondissement pour transfert Cristiano Ronaldo

Publié le 29 août 2022 à 13h35 par La rédaction

Le marché des transferts s’emballe pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais, à la recherche d’un nouveau challenge après Manchester United, serait notamment annoncé dans le viseur du Napoli. Le joueur voudrait partir de chez les Red Devils, afin de retrouver la Ligue des Champions pour la saison à venir. Et ce dossier connaît de nombreux rebondissements depuis plusieurs jours…

Ce n’est désormais plus un secret : Manchester United devrait se séparer de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais voudrait quitter les Red Devils , afin de signer dans un club où il pourrait disputer la Ligue des Champions. Après la folle rumeur OM, démentie par Pablo Longoria en personne, c’est désormais du côté de Naples que Cristiano Ronaldo semble envoyé. Et ce dossier a connu de nombreux rebondissements depuis plusieurs jours…

Un échange Cristiano Ronaldo - Victor Osimhen toujours pas abandonné ?

Ainsi, comme révélé par la Gazzetta dello Sport ce lundi, l’échange entre Victor Osimhen et Cristiano Ronaldo ne serait toujours pas mort. En effet, malgré une arrivée d’Antony annoncée du côté de Manchester United, cet échange serait toujours d’actualité. Les Red Devils auraient par ailleurs donné leur accord pour un prêt gratuit de Cristiano Ronaldo. Une aubaine pour le Napoli, tandis que l’attaquant portugais aurait donné son feu vert pour rejoindre l’Italie, tout comme Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, aurait accepté les demandes du joueur.

Cristiano Ronaldo à Naples, piste refroidie ?

Cependant, comme révélé par Il Mattino , la piste Cristiano Ronaldo pourrait se refroidir. D’après le quotidien italien, les chances de voir Cristiano Ronaldo à Naples seraient de moins en moins grandes, à mesure que le temps passe. L’opération semblerait se compliquer, alors que les négociations entre le Napoli et Manchester United n’auraient même pas encore démarré. Jorge Mendes aurait fait savoir qu’il travaillerait par ailleurs afin que les négociations démarrent rapidement.

