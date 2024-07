Mercato : Une légende du PSG va rejoindre Benzema ?

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé, arrivé au PSG en 2017 a quitté le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid. Quelques semaines après le départ du meilleur buteur de son histoire, le PSG va-t-il perdre le joueur le plus capé ? Marquinhos serait en effet sur les tablettes du club saoudien d’Al-Ittihad, qui souhaite réaliser un gros mercato pour entourer Karim Benzema.

Au PSG, certains joueurs arrivent en fin de cycle. C’était le cas de Neymar l’année dernière, parti pour le club saoudien d’Al-Hilal. Cet été, Kylian Mbappé a également quitté le club de la capitale et une légende du club pourrait lui emboîter le pas.

Mercato : Le PSG tente un coup de poker à 60M€ ? https://t.co/eDTGXJTHnj pic.twitter.com/KunWSKhFYj — le10sport (@le10sport) July 12, 2024

Al-Ittihad vise du lourd !

La première saison de Karim Benzema à Al-Ittihad ne s’est pas passée du mieux possible. L’ancienne légende du Real Madrid s’est brouillée avec Marcelo Gallardo, l’entraîneur argentin, qui l’avait mis de côté en début d’année. A ce jeu-là, Gallardo a perdu et a été limogé en début de mois. Laurent Blanc pourrait débarquer et les dirigeants d’Al-Ittihad aimeraient également ramener Houssem Aouar, Moussa Diaby, Casemiro et une légende du PSG.

Marquinhos sur le départ ?

D’après L’Equipe, l’autre joueur qui intéresse fortement Al-Ittihad n’est autre que Marquinhos. Le capitaine du PSG, âgé de 30 ans, est le joueur le plus capé de l’histoire du club mais pourrait voguer vers d’autres horizons. Sports Zone rajoute que pour le moment, Marquinhos ne souhaite pas partir du club mais que contrairement à l’année dernière, il pourrait être un peu plus ouvert à un départ. En tout cas, une chose est sûre : Al-Ittihad veut Marquinhos.