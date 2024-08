Mercato : Une dernière chance en or pour l’OM ?

Axel Cornic

Le mercato estival se termine dans une dizaine de jours, mais l’Olympique de Marseille espère encore pouvoir boucler quelques arrivées pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. C’est le cas avec Armand Laurienté, qui cherche un club après la relégation de Sassuolo en Serie B, à la fin de la saison dernière.

L’OM de Roberto De Zerbi est insatiable. Après avoir déjà bouclé neuf recrues, on aimerait beaucoup dépasser la barre des dix à Marseille avec l’arrivée de quelques renforts en attaque, ainsi qu’un milieu de terrain supplémentaire.

La Juve, la Roma et la Lazio ont tenté le coup, mais...

Au poste d’ailier, Jonathan Rowe semble être un profil très apprécié, mais en Italie l’OM suivrait également Armand Laurienté. Ancien du FC Lorient, il chercherait un nouveau club après la relégation de Sassuolo en deuxième division, mais TMW nous apprend qu’il aurait été approché par des gros clubs comme la Juventus, l’AS Roma et la Lazio.

L’OM est en pole pour Laurienté

D’après les informations du portail transalpin, ces trois cadors de Serie A ne se seraient que renseignés pour le moment et depuis, il n’y aurait eu aucune relance. Tout le contraire de l’OM, puisque cette piste serait bel et bien la plus concrète pour Armand Laurienté, qui est d’ailleurs très apprécié par Roberto De Zerbi.