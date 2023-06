Mercato : Une brèche s’ouvre pour le PSG, Mbappé va adorer

Axel Cornic

Alors que Lionel Messi et Neymar sont poussés vers la sortie, Kylian Mbappé reste le pilier central du Paris Saint-Germain, au moins pour la saison à venir. Car le contrat de la star française se termine dans un peu plus d’un an et si les Parisiens ne veulent pas le perdre, ils devront le convaincre de la solidité du nouveau projet du club... avec notamment un mercato estival conséquent.

Le fantôme de la fin de contrat de Kylian Mbappé plane déjà sur le PSG. Un an après l’énorme feuilleton autour de sa prolongation et surtout à un an d'un possible départ libre, l’avenir du prodige de Bondy est au centre des débats. Il a récemment annoncé vouloir rester au PSG la saison prochaine, mais la crainte est toujours plus grande sur le long terme.

Un PSG plus français pour plaire à Mbappé

Ainsi, à Paris on aurait décidé de boucler un très gros mercato estival en 2023, afin de chasser toute envie de départ dans l’esprit de Kylian Mbappé. Ainsi, Luis Campos lui aurait notamment promis un véritable numéro 9, mais surtout une plus grande colonie française avec notamment Randal Kolo Muani ou Lucas Hernandez.

Manu Koné, une occasion à saisir

D’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait également sur les traces de Manu Koné, qui réalise de très belles choses avec le Borussia Mönchengladbach depuis 2021. Mais Luis Campos a tout intérêt à agir vite, puisque le spécialiste mercato explique que Liverpool regarderait ailleurs pour le moment avec notamment Alexis Mac Allister de Brighton.