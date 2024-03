Mercato : Une affaire en or pour le PSG ? Il répond cash

Hugo Chirossel

Alors qu’il serait notamment à la recherche d’un milieu de terrain pour l’été prochain, le PSG pourrait réactiver la piste menant à Khephren Thuram, déjà lié à un intérêt du club de la capitale dernièrement. Si le joueur de l’OGC Nice vit une saison un peu plus compliquée, Florent Ghisolfi n’a pas l’intention de le brader pour autant.

« Khephren Thuram ? Il y a clairement de l'intérêt pour lui. Le PSG étant un nom qui s'est intéressé à lui dans le passé, donc il est un club à surveiller . » Comme indiqué par le journaliste Jonathan Johnson, le PSG pourrait de nouveau se lancer sur la piste de Khephren Thuram l’été prochain, d’autant plus que son contrat court jusqu’en juin 2025. L’OGC Nice pourrait donc être tenté de s’en séparer lors du mercato estival, mais à quel prix ?

« Il garde une valeur inestimable »

Dans un entretien accordé à L'Équipe , Florent Ghisolfi a évoqué la situation de Khephren Thuram et si sa valeur allait baisser en raison de sa saison un peu plus compliquée. « Le sujet n'est pas sa valeur, c'est comment exploiter son potentiel infini chez nous. À son âge et avec son CV d'international, il garde une valeur inestimable. Pour moi, il ne fait pas une saison très moyenne et ce n'est pas l'avis des observateurs (européens). Sa saison est ternie par son manque de stats et sa blessure mais ses contenus de match sont bons », a répondu le directeur sportif de l’OGC Nice.

« Cela complique un peu plus les choses en termes de prix »