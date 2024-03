PSG : Le départ de Mbappé validé dans le rap game ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne pourra plus compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Et pour cause, son contrat arrive à expiration et sa destinée semble être de signer au Real Madrid. Et ce n’est pas Uzi et Booba, deux rappeurs français, qui diront le contraire. Pour des raisons différentes, les deux artistes ont récemment parlé de l’arrivée imminente de Mbappé à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé ne va, contrairement au printemps 2022, finalement pas prolonger son contrat au PSG. Comme L’Équipe l’a révélé à la mi-février, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain annonçait au président Nasser Al-Khelaïfi sa décision finale : partir à la prochaine intersaison en tant qu’agent libre.

Ça chauffe entre le Real Madrid et Kylian Mbappé

le10sport.com vous a révélé en février dernier que Kylian Mbappé disposait de trois options pour son avenir : Manchester United et Liverpool en Angleterre qui ont tous deux formulé une offre contractuelle au clan Mbappé ainsi que, bien évidemment, le Real Madrid en Espagne. D’ailleurs, les discussions allaient être plus poussées entre les parties concernées dans les semaines à venir comme on vous le dévoilait. Il semblerait que les positions se rapprocheraient à présent. Et pour Uzi, rappeur de Seine-Et-Marne qui s’est confié à RMC Sport , Mbappé a attendu son heure et doit enflammer le Real Madrid à présent.

Mbappé - PSG : Une folie à 100M€ est imaginée ! https://t.co/KLCJmwkQyx pic.twitter.com/Q8G2Hb3zyr — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Uzi et Booba évoquent le départ de Mbappé du PSG pour le Real Madrid