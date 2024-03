Mbappé - PSG : Le Real Madrid craque et lâche 100M€ !

Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni a connu un transfert XXL à l’été 2022 en signant au Real Madrid plutôt qu’à Chelsea ou encore au PSG comme Kylian Mbappé lui avait demandé. Néanmoins, sans le refus du capitaine de l’équipe de France de rejoindre la Casa Blanca, le feuilleton Tchouaméni aurait pu prendre une tout autre tournure. Explications.

Le Real Madrid lui avait pourtant déroulé le tapis rouge en attendant avec impatience que Kylian Mbappé rejoigne le club de la capitale espagnole. Néanmoins, le champion du monde tricolore faisait un tout autre choix : prolonger son contrat au PSG à la grande surprise du Real Madrid.

Kylian Mbappé a surpris le Real Madrid

Si l’on en croit les informations communiquées par The Athletic ces dernières heures, ledit renouvellement du contrat de Kylian Mbappé aurait tant choqué le Real Madrid que le club merengue aurait immédiatement focalisé son attention sur Aurélien Tchouaméni qui était présenté en tant que recrue du Real Madrid dès le mois de juin 2022.

100M€ pour Tchouaméni à cause de Mbappé ?