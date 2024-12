Mercato : Un transfert record est réclamé au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG n'a pas souhaité investir sur le marché des transferts afin de dénicher un remplaçant à Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Néanmoins, d'après la presse britannique, le profil d'Alexander Isak plairait tout particulièrement au Paris Saint-Germain. Toutefois, il faudrait formuler une offre record !

Et si le successeur de Kylian Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du PSG non remplacé pendant le dernier mercato, se nommait Alexander Isak. L'attaquant de Newcastle a enchaîné les saisons pleines en Premier League et en Liga à la Real Sociedad. D'après The Daily Telegraph, le Paris Saint-Germain se pencherait sur la situation de l'international suédois de 25 ans sous contrat jusqu'en juin 2028.

La surprise du mercato ? Dani Olmo pourrait rejoindre le PSG cet hiver. Luis Enrique l'attend ! 🧐

Newcastle fixe un prix record pour la Prmeier League

Cependant, le PSG serait contraint de se frotter à Arsenal dans la course à la signature d'Alexander Isak. Le Paris Saint-Germain pourrait toutefois bénéficier d'un avantage sur son bourreau en Ligue des champions le 1er octobre dernier (0-2) en raison d'une potentielle incapacité financière de la part des Gunners de mener à bien une opération si imposante économiquement parlant d'après The Daily Telegraph.

Alexander Isak, ce sera 180M€ ou rien !

En effet, Newcastle réclamerait pas moins de 180M€ au PSG ou à tout autre prétendant d'Alexander Isak. The Daily Telegraph affirme ces dernières heures que ce prix ne serait absolument pas négociable. Un tel transfert serait un record pour un transfert en Premier League. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Isak à présent.