Mercato : «Un super mec» a quitté l’OM !

Arnaud De Kanel

Arrivé en provenance de l'AS Roma en 2022, Jordan Veretout a fait ses valises pour quitter l'OM cet été. L'international tricolore ne voulait pas s'engager n'importe où et il a donc repoussé certaines offres avant finalement d'atterrir à l'OL. Suiveur de l'OM toute l'année, le journaliste Karim Attab en gardera un bon souvenir.

Rapidement écarté du groupe professionnel à l'arrivée de Roberto De Zerbi, Jordan Veretout a été prié de se trouver un nouveau challenge. A 31 ans, il souhaitait avant tout relever un défi sportif plutôt que de partir dans une destination exotique pour gagner de l'argent. Veretout a donc rejoint l'OL et laisse un très bon souvenir au vestiaire marseillais ainsi qu'à la presse locale comme le confie Karim Attab.

«C’est un joueur qui, pour moi, laissera un bon souvenir»

« Dans le vestiaire, ça se passait plutôt bien. Il était aimé et respecté. Il n’hésitait pas à prendre la parole. C’est plus un cadre du vestiaire qu’un cadre sur le terrain. Ce n’était pas quelqu’un qui parlait beaucoup, mais à l’intérieur du groupe, quand il avait des choses à dire, il les disait. C’est un joueur qui, pour moi, laissera un bon souvenir. Il a fait deux saisons intéressantes. Dans l’ensemble, il y a des gens partagés à son sujet. Il y en a qui auraient aimé le voir être plus décisif. Il avait la responsabilité des coups de pied arrêtés par exemple. En tout cas, c’est vrai qu’il n’y en a pas beaucoup qui ont donné derrière des buts ou des passes décisives. Mais il n’y a pas que ça dans le foot », a-t-il déclaré pour Foot Mercato. Humainement, Attab ne trouve rien à redire de Veretout.

«Je lui souhaite que du bonheur»

« C’est un joueur de 31 ans, qui a de très bons rapports avec la presse. J’ai beaucoup aimé le bonhomme aussi. On a pu échanger en privé. C’est un super mec. Je lui souhaite que du bonheur, à partir de lundi matin (rires) », a ajouté Karim Attab.