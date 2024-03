Mercato : Un proche de Messi se paye le PSG après son transfert ?

Thomas Bourseau

Proche de Lionel Messi avec qui il a joué au PSG et remporté la Coupe du monde au Qatar, Leandro Paredes n’a pas caché se trouver dans une meilleure situation sportive à la Roma qu’à Paris. L’Argentin se sent mieux depuis son départ du PSG, comme l’a déjà avoué Messi par le passé.

Lionel Messi n’a pas vraiment apprécié son expérience de deux saisons au PSG. D’ailleurs, pour Mundo Deportivo en juin 2023, soit dans la foulée de son départ du Paris Saint-Germain pour l’Inter Miami, avouait déjà à l’époque ne pas avoir été heureux pendant ses deux années dans la capitale, tant sportivement que personnellement.

Messi a mal vécu son passage au PSG

Pour Big Time Podcast , Lionel Messi a déclaré cette semaine ne pas avoir été préparé à sa nouvelle vie à Paris en 2021 alors qu’il était dans son cocon à Barcelone. « C'était un changement difficile quand je suis parti au PSG, parce que je me débrouillais très bien à Barcelone et je pensais y rester. Je n'étais pas prêt à partir, tout s'est passé très vite, j'ai dû reconstruire ma vie au jour le jour. J'ai appris à connaître un autre championnat, un autre club, un nouveau vestiaire. C'était un changement que nous ne recherchions pas et c'est pour ça que c'était difficile au début ».

Paredes : «J’ai beaucoup plus de continuité dans mon club, je me sens mieux»