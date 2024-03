Deschamps en guerre pour un joueur du PSG ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps fait totalement confiance à Randal Kolo Muani depuis son irruption en équipe de France pour la Coupe du monde 2022. Et quand bien même ses débuts au PSG ne sont pas tonitruants, ça ne changerait en rien la pensée du sélectionneur des Bleus qui milite pour le joueur en public comme en privé. En demandant d’ailleurs une autre utilisation pour Kolo Muani au Paris Saint-Germain.

Depuis le début de la saison et le transfert à 95M€ de Randal Kolo Muani au PSG, il y a eu quatre rassemblements pour l’équipe de France. Et, à chaque fois, Didier Deschamps a eu des mots positifs envers Kolo Muani malgré ses débuts poussifs au Paris Saint-Germain.

«Vous ne l'aimez pas, Kolo, vous ne l'aimez pas assez»

Par exemple, en conférence de presse en novembre 2023, le sélectionneur de l’équipe de France faisait un constat clair sur l’opinion générale qu’il ressentait autour de Randal Kolo Muani. « Vous ne l'aimez pas, Kolo, vous ne l'aimez pas assez. Vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire. Vous êtes trop sévères avec lui ». Et pour Téléfoot en janvier, Deschamps en rajoutait une couche dans sa perpétuelle défense du natif de Bondy. « Je continuerai de le défendre. Ce que je pense de sa saison avec le PSG ? Il y a une attente très élevée, très importante. Peut-être un peu trop. ».

En privé, Deschamps défend aussi Kolo Muani et demande du changement au PSG