Le PSG récupère un phénomène à 90M€ ?

En difficulté depuis son transfert au PSG pour 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani peine à retrouver son meilleur niveau. Mais mardi soir, sous le maillot de l’équipe de France face au Chili, l’attaquant parisien a été très impressionnant, et le PSG va donc récupérer un Kolo Muani avec le plein de confiance. De bon augure pour la fin de saison ?

L’été dernier, dans les derniers instants d’ouverture du mercato, le PSG avait bouclé in-extremis le recrutement de Randal Kolo Muani (25 ans) en provenance de l’Eintracht Francfort, pour 90M€. Un très joli coup sur le papier, et pourtant, le buteur français peine à confirmer les nombreux espoirs placés en lui à son arrivée au Parc des Princes (9 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues). Mais le PSG est peut-être sur le point de récupérer un nouveau Kolo Muani…

Kolo Muani a cartonné contre le Chili

Auteur d’une excellente performance mardi soir avec l’équipe de France en match amical contre le Chili (3-2), l’attaquant du PSG a inscrit un but et délivré une passe décisive. Et il n’a pas caché son soulagement en zone mixte après la rencontre : « Je suis content. Comme le coach m'a donné ma chance, il fallait que je me donne à fond sur le terrain comme j'essaie de le faire tout le temps et aujourd'hui ça m'a réussi. Ça fait du bien. J'en suis très fier. Je suis en train de prendre de la confiance jour après jour. Je vais continuer comme ça et ça sera parfait pour l'avenir », indique Randal Kolo Muani, qui espère donc continuer sur cette lancée avec le PSG.

« Il va tout arracher » au PSG