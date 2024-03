Mbappé s’en va, le PSG prépare un mercato de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estivale, le PSG se prépare déjà et prépare même du lourd. Il faut dire que le départ de Kylian Mbappé va permettre d’assainir les finances et offrir plus de marge de manœuvre aux Parisiens pour recruter comme l’explique Jonathan Johnson.

Comme l'été dernier, le mercato du PSG s'annonce très chaud. D'autant plus que cette année, le club de la capitale devrait avoir encore plus de moyens grâce au départ de Kylian Mbappé qui va sérieusement assainir les finances du PSG. Sa succession sera d'ailleurs l'un des enjeux majeurs de l'été comme l'explique Jonathan Johnson.

«Nous verrons comment ils remplaceront Mbappé en attaque»

« Il y a eu récemment des spéculations sur Luis Diaz comme cible du Paris Saint-Germain et je crois savoir que l'attaquant de Liverpool est certainement un joueur que le PSG regarde dans le cadre d'une liste plus large de joueurs potentiels à recruter cet été. Une fois qu'ils auront la liberté de bouger sans que Kylian Mbappé ne soit plus sur leurs tablettes, ils réduiront leur masse salariale et nous verrons comment ils remplaceront Mbappé en attaque », explique le journaliste britannique auprès de Caught Offside , avant d’en rajouter une couche.

«Je pense que le PSG va s'intéresser à d'autres postes»