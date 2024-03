Avant Mbappé, le Real Madrid va dégainer pour ce transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le Bayern, Alphonso Davies est dans le collimateur du Real Madrid. En effet, le club merengue aimerait boucler le transfert du latéral gauche de 23 ans lors du prochain mercato estival. En ce sens, la direction du Real Madrid est prête à lancer les négociations avec le Bayern et à formuler une première offre.

A la fin de sa septième saison au PSG, Kylian Mbappé compte prendre le large. Engagé jusqu'au 30 juin, le numéro 7 de Luis Enrique a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation.

Le Real Madrid compte lancer les pourparlers pour Davies

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait boucler la signature d'Alphonso Davies lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le club merengue serait prêt à passer à l'action pour le latéral gauche du Bayern.

Le Real Madrid va lancer l'assaut pour Davies