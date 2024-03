Adulé à l’OM, il se fait fracasser

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec seulement une saison à l’OM, Alexis Sanchez a toutefois marqué les esprits à Marseille où il est toujours très apprécié. Un amour que Jean-Michel Larqué a du mal à comprendre compte tenu du fait qu’il n’estime pas que le Chilien soit un grand joueur. Il pointe également du doigt la façon dont il a quitté l’OM.

L'été dernier, Alexis Sanchez n'est pas resté à l'OM et a choisi de retourner à l'Inter Milan. Une déception pour les supporters marseillais, qui ont grandement apprécié le Chilien, considéré même comme une légende par certains d'entre eux. Et cela rend dingue Jean-Michel Larqué.

«C’est un bon joueur, mais...»

« Je reproche aux supporters de l’OM de ne pas connaître leur histoire. Je ne vais pas dire ici que (Alexis) Sanchez est une légende de l’OM, je ne vais pas dire non plus que c’était un joueur moyen. C’est un bon joueur, qui a passé un an et qui a tourné le dos à l’OM », lâche l’ancien joueur de l’ASSE au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«Il a préféré le banc de touche de l’Inter Milan»