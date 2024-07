Mercato : Un nouveau crack au PSG, son père s’occupe de tout

Axel Cornic

Considéré comme l’un des jeunes talents à suivre en Europe, Dean Huijsen pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Le défenseur de la Juventus serait le plan B des Parisiens après l’échec Leny Yoro, grande priorité qui a finalement quitté le LOSC pour Manchester United tout récemment.

La nouvelle saison approche à grands pas et Luis Campos a l’intention de régler les chantiers du PSG le plus rapidement possible. C’est le cas avec la défense, devenu une urgence après l’échec sur Leny Yoro font nous vous avons parlé sur le10sport.com.

Huijsen, plan B du PSG

Ces dernières semaines, une piste a fait surface pour oublier l’ancien défenseur du LOSC parti à Manchester United. Elle mènerait à Dean Huijsen, jeune talent de 19 ans de la Juventus qui la saison dernière a réalisé des choses intéressantes lors de son prêt à l’AS Roma.

Son père cherche une solution, mais...

D’après les informations de Tuttosport, la Juventus ne serait pas fermée à un départ au cours de ce mercato, mais le PSG n’aurait pour le moment fait la moindre offre. En attendant, le père d’Huijsen travaillerait dans l’ombre afin de lui trouver une solution, même s’il n’est pas à exclure qu’il reste finalement à Turin, sous les ordres de Thiago Motta.