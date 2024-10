Mercato : Un «joueur très rare» a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque le PSG a décidé de lâcher 50M€ pour recruter Bradley Barcola, les doutes étaient nombreux. Il faut dire que le jeune ailier sortait d’à peine six mois prometteur avec l’OL. Mais un peu plus d’un an après, il est évident que le PSG ne s’est pas trompé en recrutant ce «joueur très rare» selon un agent.

Le transfert de Bradley Barcola au PSG en 2023 a fait de nombreux sceptiques. Il faut dire que le club parisien avait alors déboursé 50M€ pour joueur qui venait de connaître ses six premiers mois en professionnel. Mais force est de constater que le PSG ne s'est pas trompé. Un agent étranger influent le qualifie même de «joueur très rare».

«Barcola est un joueur très rare»

« Il a 22 ans, est titulaire au PSG, en passe de l’être en équipe de France et est devenu un joueur de rupture efficace. Donc, c’est un joueur très rare. Ce qui lui manque, c’est la continuité sur une saison, un impact en Ligue des champions. Sa valorisation est inférieure à 100M€, mais s’il maintient cette régularité statistique, l’été prochain, elle sera supérieure », assure-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.

Un prix qui va dépasser les 100M€ ?

« Partons du principe, ce ne sera pas le cas, que Paris soit vendeur. Si vous le vendez, pour trouver un successeur comparable, vous allez chercher quel type de profil ? Un Saka ? C’est 200M€ ? Donc la valeur de Barcola, sans atteindre ces montants, doit être jugée à travers ce prisme-là », ajoute cet agent étranger influent.