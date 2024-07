Mercato : Un joueur de l'OM sacrifié ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM a déjà fait venir 4 nouveaux joueurs pour Roberto De Zerbi cet été. Un recrutement loin d'être terminé. En effet, le club phocéen entend encore faire revenir d'autres joueurs. Et pour réaliser son mercato dans les meilleures conditions, l'OM pourrait sacrifier l'un de ses éléments. Explications.

En parallèle des arrivées, l'OM dégraisse également l'effectif de Roberto De Zerbi. On a ainsi assisté à de nombreux départs et cela ne devrait pas être terminé. D'ici la fin du mercato, d'autres joueurs devraient quitter l'OM. Cela pourrait notamment être le cas d'Amir Murillo. Une raison précise expliquerait d'ailleurs ce possible départ du Panaméen.

Un départ de l'OM pour Murillo ?

Selon les informations de La Provence, Amir Murillo pourrait être sacrifié par l'OM à l'occasion de ce mercato. La raison ? Libérer une place de joueur extra-communautaire. Pour poursuivre son mercato dans les meilleures conditions, l'OM pourrait donc se sépare du Panaméen afin d'avoir une place pour un joueur extra-communautaire, si précieuse.

Une prolongation pour Luis Henrique ?

Si Luis Henrique occupe lui aussi une place de joueur extra-communautaire, il devrait en revanche rester à l'OM. Un temps indésirable, le Brésilien est aujourd'hui dans les plans de Roberto De Zerbi. Et voilà que Pablo Longoria voudrait même prolonger Luis Henrique, lui ayant fait une offre pour 3 ans de plus, jusqu'en 2028.