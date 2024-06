Mercato : Un joueur annonce son départ de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un nouvel été agité prend forme à l’OM ! Si de nombreux renforts sont attendus par Pablo Longoria, plusieurs départs vont également voir le jour. Vitinha a déjà pris le large en étant définitivement transféré au Génoa, et il en est de même pour Pape Gueye, annonçant son départ sur les réseaux sociaux.

Arrivé à l’OM en 2020, Pape Gueye s’apprête à prendre le large. Le contrat du milieu de terrain sénégalais arrive à expiration dans quelques jours et son départ est désormais inéluctable. Alors que son nom circule en Espagne, du côté de Villarreal, le joueur de 25 ans a fait ses adieux aux supporters phocéens ce lundi soir, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

La fin de l’histoire entre Pape Gueye et l’OM

« Peuple marseillais, il y a quatre ans, j’arrivais jeune de Ligue 2 avec plein étoiles dans les yeux afin de découvrir l’Olympique de Marseille. Vous m’avez tout de suite accepté. J’ai vécu à vos côtés mes premières minutes dans l’élite française, réalisé mon rêve d’enfant en participant à la Ligue des champions. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais votre soutien infaillible, notamment au Vélodrome, me laissera des souvenirs inoubliables », confie Pape Gueye.

👋La vidéo d'adieu de Pape Gueye pour les supporters de l'OM : pic.twitter.com/0YYvLQbqp5 — Massilia Zone (@MassiliaZone) June 24, 2024

« Aujourd’hui je pars le cœur rempli d’émotions »