Mercato - OM : Douche froide pour ce transfert en Ligue 1

La rupture est consommée entre Jonathan Clauss et l'OM qui lui cherche donc un successeur. Malgré la présence dans l'effectif d'Amir Murillo, le club phocéen veut recruter un titulaire en puissance et aurait pour cela réactivé une piste du mercato hivernal menant à Lorenz Assignon. Or, les demandes du Stade Rennais auraient refroidi les dirigeants marseillais.

L'OM s'apprête à enregistrer la signature de Roberto De Zerbi. L'arrivée de l'entraineur italien pourrait relancer l'avenir de certains joueurs à commencer par Jonathan Clauss qui s'est montré enthousiaste quant à cette arrivée. Or, l'OM veut le vendre selon La Provence . Le club phocéen s'est déjà penché sur la question de son remplaçant et scrute en Ligue 1.

Assignon plait à l'OM

L'hiver dernier, l'OM avait fait le forcing pour se débarrasser de Jonathan Clauss dans les dernières heures du mercato. Les Marseillais avaient alors montré un intérêt pour Lorenz Assignon avant que ce dernier ne soit prêté à Burnley. Un intérêt toujours d'actualité d'après La Provence qui apporte une précision majeure qui pourrait faire basculer le dossier.

La Stade Rennais est gourmand