Mercato : Un improbable deal proposé à l’OM pour Clauss ?

Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Jonathan Clauss devrait quitter l’OM lors de cette période de mercato. L’international français aurait une préférence pour un départ à l’étranger et aurait déjà refusé une proposition de Naples. L’Atlético de Madrid serait également sur le coup et envisagerait un échange avec l’un de ses joueurs.

Comme Samuel Gigot, Jordan Veretout ou bien Chancel Mbemba, Jonathan Clauss devrait lui aussi être écarté par Roberto De Zerbi à son retour de vacances. À un an de la fin de son contrat, l’OM aimerait se séparer de l’international français, lui qui avait déjà été poussé vers la sortie l’hiver dernier.

Clauss a refusé une offre de Naples

Selon L’Équipe, Jonathan Clauss aurait une préférence pour un départ à l’étranger et Naples lui aurait justement proposé un contrat de quatre ans. Une offre que le latéral droit âgé de 31 ans aurait refusé, notamment du fait de la présence de Giovanni Di Lorenzo à son poste et d’un contexte trop similaire à celui de l’OM.

L’Atlético pense à un échange Clauss-Lemar

L'Atlético de Madrid, déjà intéressé depuis plusieurs années, serait toujours sur le coup d’après L'Équipe. Aucune offre officielle n’aurait été envoyée à l’OM pour le moment, mais les Colchoneros réfléchiraient à un potentiel échange entre Jonathan Clauss et Thomas Lemar. Sous contrat jusqu’en juin 2027, ni le milieu offensif de 28 ans, ni la direction olympienne, n'auraient en revanche pas été informés de cette possibilité.