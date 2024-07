Mercato - OM : Un international français dit non pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà poussé vers la sortie l’hiver dernier et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Jonathan Clauss devrait quitter l’OM lors de cette période de mercato. C’est en tout cas le souhait des dirigeants marseillais, ainsi que de l’international français, qui aurait déjà repoussé une proposition de Naples.

En plein Euro avec l’équipe de France, au cours duquel il n’a pas disputé la moindre minute, Jonathan Clauss avait reporté les questions sur son avenir à la fin de la compétition. Tout porte à croire que le latéral droit âgé de 31 ans se dirigera vers un départ cet été, lui dont l’OM avait déjà essayé de se séparer dans les derniers jours du mercato hivernal.

Naples a fait une proposition de contrat à Clauss

D’autant plus que Jonathan Clauss n’a plus qu’un an de contrat à l’OM, jusqu’en juin 2025. D’après les informations de L’Équipe, l’international français (13 sélections) aurait reçu une proposition avant même le début de l’Euro. En effet, Naples lui aurait offert un contrat de quatre ans.

Clauss a recalé Naples

Cependant, Jonathan Clauss aurait préféré décliner cette offre. Tout d’abord du fait de la présence de Giovanni Di Lorenzo à son poste, capitaine de Naples. Le contexte du club napolitain, similaire à celui de l’OM, aurait également poussé l’ancien du RC Lens à refuser cette destination.