Mercato : Un gros départ prend forme au RC Lens ?

Jean de Teyssière

Le RC Lens aura vécu une saison plus compliquée, avec une septième place en Ligue 1. Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, le club nordiste devra réaliser un bon mercato pour tenter de se qualifier (le 22 et le 29 août prochain). En attendant, le nouvel entraîneur, Will Still, pourrait voir certains de ses joueurs quitter le club, comme Kevin Danso, pisté par l'Inter Milan.

Un sacré coup de balai se prépare au RC Lens. Les dirigeants lensois, qui ont changé pas mal de choses au sein de la direction sportive pourraient se séparer de nombreux joueurs. Peu de joueurs seront retenus, ce qui offre de nombreuses possibilités au mercato lensois.

Danso, une belle valeur marchande

Le RC Lens l'a avoué, par la voix de son président : les caisses sont pleines. Malgré les discussions qui tardent concernant les droits TV, le club du Nord dispose d'un budget conséquent pour recruter. Mais les Artésiens espèrent également vendre et parmi les joueurs à forte valeur marchande, on trouve le défenseur central Kevin Danso. L'international autrichien pourrait être vendu pour au moins 30M€.

Mercato : Le RC Lens snobé par sa priorité https://t.co/MpriWlKPbI pic.twitter.com/mpRdYD0HGz — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

L'Inter intéressé par Danso ?