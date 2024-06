Mercato : Un grand nom recale l'Arabie Saoudite pour l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison à l'OM, avec un total de 30 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang devrait poursuivre l'aventure sous les couleurs olympiennes et sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le Gabonais aurait même repoussé les offres alléchantes venues de l'Arabie Saoudite.

A l'issue d'une saison poussive sur le plan collectif, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues, et la grande satisfaction de l'OM. Et cela tombe bien que selon Sébastien Denis, l'ancien attaquant d'Arsenal a repoussé plusieurs fois l'Arabie Saoudite pour rester à Marseille.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Aubameyang recale l'Arabie Saoudite

« Aujourd’hui pour lui, l’Arabie Saoudite ce n’est pas un projet. Ça fait 4 ans qu’il pourrait y aller mais il n’avait pas envie. Il estimait avoir encore à donner en Europe et l’an dernier il a prouvé à tout le monde qu’il avait bien raison. Il va peser le pour et le contre mais aujourd’hui il n’y a pas de club qui s’est réellement positionné. Il arrivé à un âge où il a prouvé, il a joué dans les plus grands clubs européens… », révèle le journaliste de Foot Mercato dans un Space sur X , avant de poursuivre.

«Aujourd’hui pour lui, l’Arabie Saoudite ce n’est pas un projet»