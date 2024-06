L'OM prépare un gros coup, c'est déjà la panique en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, l'OM lance son mercato avec le transfert de Lilian Brassier qui va débarquer en provenance de Brest. Un joli coup pour les Marseillais, qui travaillent en parallèle sur la prolongation de Leonardo Balerdi. Une charnière qui devrait faire peur à plusieurs attaquants à en croire Hugo Magnetti, milieu de terrain du Stade Brestois.

Alors que l'OM a réussi à obtenir la signature de Roberto De Zerbi, le mercato peut désormais s'accélérer. Et la première signature devrait être celle de Lilian Brassier qui arrive en provenance de Brest. Il formera donc une charnière très alléchante sur le papier avec Leonardo Balerdi. Pour Hugo Magnetti, cela s'annonce d'ailleurs très solide.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Vers une charnière Brassier-Balerdi ?

« Lilian, moi ce qui m’a le plus impressionné sur ces deux dernières années, c’est sa progression sur sa qualité de relance. C’est vrai qu’il a toujours été dur l’homme, dur à passer, il va très, très vite mais il a toujours manqué ce palier à la relance. Et franchement cette année, moi qui joue en plus de son côté un peu plus au milieu, il m’a régalé par des passes un petit peu cachées et tout. C’est, je pense, ce qui lui manquait. S’il vient à l’OM, il va apporter un très, très grand plus à cette équipe », promet le milieu de terrain de Brest au micro de Football Club de Marseille , avant d'en rajouter une couche.

«Brassier-Balerdi, ça risque d’être dur pour les attaquants»