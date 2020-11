Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Ancelotti répond à Sami Khedira !

Publié le 20 novembre 2020 à 22h55 par La rédaction

Indésirable à la Juventus, Sami Khedira ne trouve plus le chemin des terrains. Après avoir lancé un appel à José Mourinho, l'international allemand a reçu une réponse de Carlo Ancelotti.