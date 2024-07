Mercato : Un crack du FC Barcelone dit non au Real Madrid

Jean de Teyssière

Si les dynamiques du Real Madrid et du FC Barcelone sont diamétralement opposée depuis plusieurs années, il y a bien une chose qui ne change pas en Catalogne : la force de la Masia. Lamine Yamal en est le parfait exemple, lui qui explosé au plus haut niveau à seulement 15 ans. De quoi rendre jaloux de nombreux clubs, comme le Real Madrid ?

Le Real Madrid est en train de réaliser un gros mercato. Kylian Mbappé est évidemment l'arrivée principale et sera présentée en grande pompe le 16 juillet prochain. Le jeune Endrick posera lui aussi ses bagages dans la capitale espagnole. Sera-t-il accompagné d'un autre crack ?

Carvajal veut voir Rodri au Real Madrid

Récemment, Dani Carvajal a donné une interview pour El Partidazo de Cope et a révélé avoir tenté de ramener un joueur espagnol au Real Madrid : « Je le lui dis tous les jours à Rodri : quitte Manchester, il n'y a pas de soleil là-bas. Viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus tu es d’ici, de Madrid. »

Yamal veut jouer pour le Barça

Avec la volonté de la part de Dani Carvajal de voir Rodri porter le maillot blanc du Real Madrid, la question qui se pose logiquement est de savoir s’il a aussi demandé à Lamine Yamal de rejoindre le club madrilène. Le latéral droit espagnol se montre proche du gamin de 16 ans, qui a justement répondu à cette question pour Marca : « Si Carvajal m’a demandé de venir au Real Madrid ? Non, non, je joue toujours à Barcelone. » Le message est clair.