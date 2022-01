Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Un rebond en Premier League pour Aubameyang ?

Publié le 5 janvier 2022 à 17h20 par La rédaction

N'entrant plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé sur le départ ces derniers temps. Et le Gabonais pourrait rebondir dans un autre club de Premier League.