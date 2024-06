Mercato : Un club de Ligue 1 répond au PSG pour ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de Rennes, Olivier Cloarec a fait le point sur les dossiers brûlants de son équipe. En haut de la pile se trouve celui relatif à l'avenir de Désiré Doué. A 19 ans, l'ailier figure dans le viseur de nombreuses formations, et notamment du PSG. Ces dernières heures, son agent se serait, d'ailleurs, entretenu avec la direction parisienne.

Le PSG va poursuivre son recrutement bleu, blanc, rouge. La saison dernière, Luis Campos était parvenu à attirer de nombreux internationaux français, parmi eux Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé. Le conseiller sportif portugais a réussi, aussi, à attirer certaines promesses à l'instar de Bradley Barcola. Justement, le PSG voudrait insister sur ce point. En ce début de mercato, plusieurs talents de Ligue 1 sont courtisés. Leny Yoro (LOSC), Rayan Cherki (OL) ou encore Maghnes Akliouche (AS Monaco) figureraient sur les tablettes du club parisien.

Rencontre au sommet avec le clan Doué

A cette liste, il convient de rajouter le nom de Désiré Doué. Lié à Rennes jusqu'en juin 2026, l'ailier serait très apprécié au sein de la formation parisienne. En privé, le joueur ne fermerait pas la porte à un départ au PSG. A en croire les informations du compte insider PSG Inside-Actus, son agent Moussa Sissoko aurait établi un premier contact avec les responsables parisiens. Un premier pas avant un possible transfert ?

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

La mise au point de Rennes