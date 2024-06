Mbappé débarque avec un «joueur fantastique», c’est la folie au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L'attaquant français va renforcer un secteur offensif déjà bien garni avec Vinicius Junior et Rodrygo. Sans oublier Endrick qui va également débarquer cet été au sein du club merengue. Et pour Fabrizio Romano, les deux joueurs devraient bel et bien cohabiter.

Comme attendu, Kylian Mbappé s'est bien engagé avec le Real Madrid où il a signé un contrat de cinq ans. Le futur ex-attaquant du va donc renforcer le secteur offensif déjà bien garni du club madrilène puisqu'il va se retrouver face à Vinicius Junior ou encore Rodrygo. Mais ce n'est pas tout puisque le Real Madrid va également accueillir Endrick qui débarque en provenance de Palmeiras. Mais alors que le jeune attaquant brésilien pourrait être en difficulté face à Kylian Mbappé, Fabrizio Romano assure que c'est une excellente chose pour le Real Madrid.

Après Mbappé, Endrick est très attendu au Real

« Endrick continue de briller avec l'équipe nationale brésilienne et il sera intéressant de voir comment lui et Kylian Mbappé s'intégreront au Real Madrid la saison prochaine. Tous les gens au Real Madrid sont assez détendus, ils sont sûrs qu'Endrick va briller et que rien ne changera avec l'arrivée de Mbappé », explique le journaliste italien auprès de Caught Offside , avant d'en rajouter une couche.

«Je suis très enthousiaste à l'idée de le voir jouer en Europe la saison prochaine»