Mercato : Un champion du monde à l’OM, il jubile !

Champion du monde 2022 avec l'Argentine, Geronimo Rulli a débarqué à l'OM cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'ancien portier du MHSC remplace Pau Lopez qui n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi et réalise un début de saison très convaincant. Encore très solide dimanche soir malgré la défaite à Strasbourg (0-1), Rulli se réjouit d'avoir signé à l'OM.

Cet été, l'OM a mené une large revue d'effectif afin d'offrir à Roberto De Zerbi les joueurs qui possèdent le profil pour rapidement s'acclimater à sa méthode. Par conséquent, il y a eu énormément de mouvements durant le mercato, et même le poste de gardien de but a été concerné puisque le club phocéen a tout changé ! Pau Lopez, qui avait poussé au départ Steve Mandanda, a été prêté à Gérone tandis que sa doublure à l'OM, Ruben Blanco n'a pas trouvé de porte de sortie, mais n'entre pas dans les plans de De Zerbi. Par conséquent, deux portiers ont signé cet été à savoir Jeffrey de Lange et surtout Géronimo Rulli. Le Champion du monde 2022 est le titulaire depuis le début de la saison et se montre très convaincant. Après la défaite à Strasbourg dimanche soir (0-1), il a d'ailleurs fait le bilan de ses premières semaines à l'OM.

Rulli ne regrette pas son transfert à l'OM

« Je l'ai dit la semaine dernière, je suis très heureux d'être ici. Je travaille beaucoup pour aider mon équipe. Après, oui, peut-être que certains matchs sont meilleurs que d'autres. Mais oui, je suis très heureux de faire partie de cette équipe, de l'OM, et je vais continuer à aider mon équipe avec l'objectif d'être meilleur », confie-t-il en zone mixte avant de revenir sur la défaite à Strasbourg.

«Je suis très heureux de faire partie de cette équipe»

« Je pense qu'ils ont fait un très bon match dans toutes les lignes. On n'a pas pu jouer notre foot, ni mettre en place les choses qu'on a préparées pendant la semaine. C'est très difficile pour nous ce soir. La meilleure chose est qu'on va jouer le prochain match vendredi pour retrouver notre mentalité et notre état d’esprit, pour chercher la victoire », ajoute Geronimo Rulli.