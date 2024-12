Mercato : Un attaquant XXL va échapper au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a récemment été annoncé sur sa piste, le PSG n’est, pour le moment, pas dans la course pour s’attacher les services de Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool prend fin en juin 2025. Mais les discussions se poursuivent entre l’international égyptien et les Reds dans l’optique d’une prolongation.

Ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a personnellement démenti la rumeur Mohamed Salah. « C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n’avons jamais pensé à lui pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur nous concernant n’est tout simplement pas vraie », a déclaré le président du PSG auprès de Sky Sport.

Rien pour le moment entre Salah et le PSG

Mohamed Salah est un joueur très apprécié au PSG, mais la direction parisienne n’a entamé aucune démarche pour le recruter à l’heure actuelle. « Ce que je peux vous dire, c'est que malgré l'appréciation, parce que l'appréciation du PSG pour Salah a toujours été là, c'est un joueur qu'ils aiment au PSG en interne. Mais pour l'instant, à ce jour, le Paris Saint-Germain n'est pas en négociations actives. Il n'y a pas d'offre, rien d'avancé, rien de concret et rien de vraiment sérieux à ce sujet », a indiqué le journaliste Fabrizio Romano dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

« Les conversations se poursuivent entre Salah et Liverpool »

Si le PSG n’est pas en contact avec Mohamed Salah, ce dernier en revanche continue de discuter avec Liverpool dans l'optique d’une prolongation de contrat : « Pour Mo Salah, les conversations avec Liverpool restent actives. L'amour, l'amour pur que nous pouvons ressentir de Liverpool envers Salah, de la part de leurs fans, et de Salah envers Liverpool est bien connu, mais la frustration de Mo Salah est due au temps que cela prend pour finaliser l'accord. La vraie question porte sur deux points. Ils doivent trouver un accord sur l'argent et nous savons que c'est évidemment important parce que c'est probablement le dernier super-contrat que Mo Salah signera. C'est donc très important pour lui. C'est la raison pour laquelle Mo Salah a décidé de s'exprimer publiquement ces dernières semaines, car le joueur s'attendait vraiment à ce que la question soit réglée à l'heure actuelle. Il voulait que ce soit terminé en septembre, octobre, novembre… Maintenant, nous sommes en décembre et il n'y a toujours pas de résultat. Mais les conversations se poursuivent entre Salah et Liverpool car, de toute évidence, plusieurs clubs en Arabie Saoudite et en Europe suivent la situation de près, car pour l'instant, elle n'est pas encore réglée », a ajouté Fabrizio Romano.