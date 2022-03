Foot - Mercato - OM

Mercato : Un attaquant ne reviendra jamais à l'OM !

Publié le 2 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac assure vouloir terminer sa carrière avec le club mexicain.

Arrivé en 2015 au Mexique, André-Pierre Gignac s'est imposé comme une légende des Tigres de Monterrey. A tel point qu'il n'a jamais envisage un départ et a même prolongé son contrat il y a quelques mois. Désormais lié au club mexicain jusqu'en juin 2024, Gignac n'a plus l'intention de partir et malgré des rumeurs l'envoyant en MLS, il souhaite finir sa carrière avec les Tigres. Ce qui entérine également les espoirs de le voir revenir en Ligue 1 et notamment à l'OM.

Gignac veut finir sa carrière aux Tigres