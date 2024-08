Mercato : Transfert à 70M€, le PSG a tout prévu

Alexis Brunet

En attendant de possiblement dépenser une grosse somme pour recruter un attaquant, le PSG a déjà mis le paquet pour s’offrir un milieu de terrain. Luis Campos est allé piocher au Portugal pour mettre la main sur Joao Neves, contre un chèque de 70M€. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs bien prévu leur coup, car le joueur de 19 ans ne devrait pas faire de l’ombre à Warren Zaïre-Emery, mais plutôt se compléter à merveille.

Pour le moment, ils sont trois à avoir rejoint le PSG cet été. Le club de la capitale a déjà enregistré l’arrivée de Matvey Safonov, de Willian Pacho, mais surtout de Joao Neves. Le crack portugais est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 70M€ bonus compris. Il vient pour renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique, qui pourrait perdre Danilo Pereira cet été notamment.

Le PSG pense que Warren Zaïre-Emery et Joao Neves sont complémentaires

En mettant la main sur Joao Neves, le PSG compte désormais un crack de plus au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale possède Warren Zaïre-Emery, qui à 18 ans s’est déjà imposé comme l’un des titulaires dans l’entrejeu parisien. D’après les informations de L’Équipe, les dirigeants du PSG ne se feraient pas de soucis pour la cohabitation de ces deux phénomènes. En effet, selon le champion de France, le Portugais et le Français sont complémentaires et ils pourraient donc être associés ensemble.

Le PSG a plusieurs options au milieu de terrain

Si Joao Neves et Warren Zaïre-Emery ont donc des chances d’être associés ensemble, reste à voir qui sera le troisième joueur qui formera le milieu de terrain parisien. Une place qui semble promise à Vitinha, qui sort d’une très bonne saison. Toutefois, Fabian Ruiz pourrait également être l’heureux élu, lui qui a été l’un des meilleurs joueurs de l’Espagne lors du dernier Euro. Enfin, le PSG dispose également des options Manuel Ugarte et Danilo Pereira, même si les deux joueurs pourraient aller voir ailleurs cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’Uruguayen est notamment pisté par Manchester United.