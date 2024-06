Mercato : Transfert à 120M€, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale apprécie grandement le profil de João Neves, jeune prodige de 19 ans évoluant à Benfica. L’international Portugais dispose d’une clause libératoire de 120M€, et a refusé de prolonger au sein de club formateur. Selon vous, Paris doit-il foncer sur le talent portugais cet été ?

Le PSG pourrait se montrer très actif sur ce mercato estival. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris souhaite compenser le départ majeur de Kylian Mbappé par l’arrivée de plusieurs joueurs prometteurs. Si un ailier et un défenseur central sont notamment attendus dans la capitale, la venue d’un élément supplémentaire dans l’entrejeu est également demandée par Luis Enrique. Forcément, à travers l’œil avisé du conseiller sportif Luis Campos sur le football portugais, c’est assez logiquement que le PSG lorgne João Neves.

Le PSG très intéressé par João Neves !

Comme nous étions en mesure de vous le révéler le 10 mai dernier, le PSG apprécie grandement le profil du talentueux milieu de terrain évoluant actuellement du côté du SL Benfica. Présent en Allemagne afin de disputer l’Euro avec le Portugal, João Neves attise les convoitises, bien que sa clause libératoire de 120M€ tempère pour le moment les ardeurs des clubs intéressés, parmi lesquels figure donc le PSG. Ce samedi, le média portugais Record a apporté des éléments cruciaux concernant l’avenir du prodige de 19 ans. En effet, João Neves aurait refusé de prolonger au sein du club lisboète…

Le PSG prêt à faire baisser le prix de l'opération ?