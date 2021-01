Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Thomas Tuchel s'enflamme pour son arrivée à Chelsea !

Publié le 28 janvier 2021 à 9h40 par La rédaction

Remercié par les dirigeants du PSG avant la trêve hivernale, Thomas Tuchel a rapidement retrouvé un poste en succédant à Frank Lampard à la tête de Chelsea. Un véritable cadeau de Noël selon lui.