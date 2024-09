Mercato : Surprise, le PSG annonce deux renforts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussés vers la sortie par la direction du PSG tout au long du mercato estival, Danilo Pereira et Milan Skriniar se sont même retrouvés en marge de l'équipe première à la reprise du championnat. Mais maintenant qu'ils n'ont pas réussi à trouver preneur et que le marché des transferts est fermé, Luis Enrique annonce leur retour pour renforcer l'effectif.

Le PSG a cherché à dégraisser une partie de son effectif cet été en poussant certains éléments indésirables vers la sortie. Un objectif atteint en partie grâce aux départs de Carlos Soler, Juan Bernat ou encore Nordi Mukiele, mais d'autres joueurs du PSG n'ont pas eu le chance de trouver preneur sur le marché, comme Milan Skriniar (29 ans) et Danilo Pereira (32 ans).

Skriniar et Danilo restent au PSG

Malgré les sollicitations dont ils ont fait l'objet à l'étranger, et notamment du côté de l'Arabie Saoudite, les deux défenseurs centraux n'ont pas réussi à concrétiser ces contacts et ils restent donc au PSG. Interrogé samedi en conférence de presse sur les cas Danilo et Skriniar, Luis Enrique leur a d'ailleurs ouvert la porte.

« Je compte sur eux. Ils sont dans l’effectif »

« Je compte sur tous les joueurs du PSG qui sont sous contrat. J’ai mes préférences d’un point de vue sportif. Milan et Danilo nous ont beaucoup aidés la saison dernière. Maintenant que le mercato est fini, je compte sur eux. Ils sont dans l’effectif », indique l'entraîneur du PSG, qui avait pourtant écarté Skriniar et Danilo de l'équipe première en début de saison. Surprise, ils sont donc de retour.