Mercato : Surprise, le PSG a trouvé mieux que Cristiano Ronaldo ?

Après l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG ciblerait maintenant la pépite de 17 ans du Sporting : Geovany Quenda. L’ailier portugais, qui possède une clause libératoire de 100 M€, bat déjà tous les records de précocité, faisant mieux qu’un certain Cristiano Ronaldo. Ses performances lui donnent une très bonne cote auprès de nombreux clubs européens et du sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez.

Le PSG poursuit son mercato hivernal ambitieux. Après avoir finalisé le dossier Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens s’attaqueraient désormais à Geovany Quenda. Pépite portugaise du Sporting, l’ailier de 17 ans compile 2 buts et 6 passes décisives en 30 matchs (toutes compétitions confondues) et possède une clause libératoire de 100M€. Sous contrat jusqu’en 2027, Geovany Quenda n’intéresserait pas que le PSG. Le joueur est également sur les tablettes du FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, Liverpool et du RB Leipzig.

Le PSG s'attaque à une machine à records

Geovany Quenda n’a pas attendu longtemps pour battre des records de précocité. Comme le rapporte le média espagnol SPORT, l’ailier a été le plus jeune joueur du Sporting à marquer en Primeira Liga, dépassant ainsi des légendes comme Cristiano Ronaldo. Il est aussi le plus jeune à débuter un match de Ligue des champions pour le Sporting, le plus jeune à marquer dans un derby contre Benfica et Porto, le plus jeune joueur appelé en équipe nationale du Portugal. Déjà une machine à records.

« Il s'est adapté à son poste »

Ces performances exceptionnelles ont logiquement attiré l’attention de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, qui a encensé Geovany Quenda : « Pour nous, il est très important d'accompagner les nouveaux talents. Il n'y a pas de maillots ou de rivalités ici. » a déclaré le sélectionneur portugais. « Geovany Quenda s’épanouit dans le déséquilibre et il a réalisé un excellent championnat d'Europe des moins de 17 ans. Nous apprécions beaucoup ce qu’il a montré en pré-saison. Il s’est adapté à son poste, à la responsabilité de jouer en Primeira Liga, et il est intéressant de voir comment il se comporte au niveau international », poursuit Roberto Martinez.