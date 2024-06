Mercato : Surprise, il a réclamé son départ à l'OM

Axel Cornic

Titulaire depuis le départ de Steve Mandanda, Pau Lopez pourrait tirer sa révérence lors de ce mercato estival. Plusieurs sources évoquent ces dernières heures des mouvements autour du gardien espagnol, qui pourrait notamment rejoindre son compatriote Cesc Fabregas du côté de Como, fraichement promu en Serie A.

Une nouvelle ère commence à l'OM avec Roberto De Zerbi et personne ne semble être à l’abri. C'est ainsi l’un des joueurs les plus emblématique des deux dernières saisons qui pourrait partir, puisque Pau Lopez ne devrait pas être retenu en cas de belle offre cet été. Et elle pourrait bien arriver...

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Lopez aimerait que l’OM le laisse rejoindre Fabregas

Le gardien de l’OM semble en effet avoir la cote à l’étranger et surtout en Italie. D’après les informations de Mediaset , Como insisterait pour l’avoir et Lopez aurait vraisemblablement demandé aux dirigeants marseillais de le laisser rejoindre son compatriote Cesc Fabregas, entraineur adjoint chez le promu de Serie A.

Genoa a fait d’autres choix

Ce n’est toutefois pas un transfert qui semble se dessiner pour l’Espagnol de 29 ans. Le média italien évoque en effet un prêt pour Pau Lopez, sans toutefois dévoiler la moindre somme d’une éventuelle opération. A noter qu’il semblait également être dans le viseur du Genoa, mais finalement cette piste se serait définitivement fermée.