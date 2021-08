Foot - Mercato

Mercato : Serge Aurier de retour en Ligue 1 ?

Publié le 27 août 2021 à 8h18 par G.d.S.S. mis à jour le 27 août 2021 à 8h19

L’avenir de Zeki Celik n’étant pas encore assuré au LOSC, le club nordiste se pencherait sur le profil de Serge Aurier qui pourrait être vendu par Tottenham.