Mercato - OM : Ça va encore bouger à Marseille !

Publié le 27 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant poursuivre la reconstruction de l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria devrait boucler plusieurs nouvelles recrues selon l’entraîneur de l’OM si le président voudrait une équipe compétitive cette saison.

Avec les départs de Dario Benedetto et de Nemanja Radonjic respectivement à Elche et au Benfica Lisbonne et en attendant l’éventuelle vente de Boubacar Kamara au FC Séville, l’OM pourrait frapper quelques coups sur le marché des transferts avant la clôture du mercato estival bien que le club phocéen ait enregistré avec Pol Lirola la huitième recrue de son mercato bien chargé. Et en plus de la piste menant à Neal Maupay selon Sky Sports , qui s’annonce mal embarquée en raison de la réticence de Brighton à vendre son attaquant, le président de l’OM, Pablo Longoria, devrait travailler sur la venue de nouvelles recrues selon Jorge Sampaoli.

« Il nous manque quatre ou cinq options »