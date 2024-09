Mercato : Révolution au PSG, le boss valide !

Alexis Brunet

Après avoir souvent recruté des stars lors des années précédentes, le PSG a maintenant décidé de privilégier la venue de jeunes talents, en grande partie Français. Cela s’est encore vu cet été, avec l’arrivée de Désiré Doué, qui évoluait au Stade Rennais. Cette petite révolution plaît en tout cas beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est exprimé sur le sujet.

Après une belle saison dernière avec le Stade Rennais, Désiré Doué a attiré l’œil de plusieurs clubs prestigieux cet été. Pendant de nombreuses semaines, le PSG et le Bayern Munich se sont livrés une belle bataille pour obtenir les faveurs du Français. Finalement, c’est l’équipe de Luis Enrique qui a eu le dernier mot et qui a arraché le milieu offensif contre un chèque d’environ 60M€.

Succession de Mbappé : Le PSG a tranché pour Haaland https://t.co/gW63oYnZHb pic.twitter.com/7V5nfM7hP3 — le10sport (@le10sport) September 7, 2024

Le PSG veut recruter davantage de jeunes joueurs

Le recrutement de Désiré Doué illustre parfaitement la nouvelle stratégie mise en place par le PSG. Après avoir longtemps recruté des stars internationales, le club de la capitale souhaite maintenant miser sur des jeunes talents, si possible Français. Cela a notamment été le cas l’été dernier avec l’arrivée de Bradley Barcola, qui s’est imposé au fil du temps comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. En plus de l’ancien Rennais, les dirigeants parisiens ont également réussi à mettre la main sur João Neves cet été, l’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du monde.

Nasser Al-Khelaïfi valide la révolution du PSG

Interrogé par Marca, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur ce changement massif au PSG. Le président du club de la capitale est très fier de pouvoir s’appuyer dorénavant sur ces jeunes talents prometteurs. « L'année dernière, je suis très fier de notre fantastique transformation au Paris Saint-Germain, basée sur la jeunesse, le talent et, surtout, l'équipe dans son ensemble. C'est la base de notre prochaine phase de développement, sans oublier les efforts en dehors du terrain avec notre nouveau centre de formation à Poissy ou l'arrivée d'un grand investisseur américain (Arctos) dans notre club. »