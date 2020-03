Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Un ancien d’Arsenal comme directeur sportif ?

Publié le 17 mars 2020 à 21h10 par J.-G.D.

À la recherche d’un nouveau directeur sportif, le Stade Rennais pourrait finalement confier le poste à Gilles Grimandi.

Toujours en quête d'un directeur sportif, le Stade Rennais pourrait passer son tour pour Florian Maurice (OL). Selon les informations de Canal+ ce mardi soir, les Bretons seraient désormais sur les traces de Gilles Grimandi, ancien joueur et recruteur à Arsenal. L’ex-directeur technique de l’OGC Nice serait actuellement en pole afin d’intégrer l’organigramme des Rouge et Noir , et ainsi collaborer avec avec Nicolas Holveck, pressenti afin de reprendre la présidence du club.