Mercato : Le Stade Rennais confirme pour Jérémy Doku !

Publié le 4 octobre 2020 à 18h40 par H.K.

Comme annoncé depuis quelques jours, Rennes travaille actuellement afin de faire venir Jérémy Doku en Bretagne. Et le président du club, Nicolas Holveck, a livré un indice clair concernant l’avenir du jeune Belge…